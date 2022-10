Disagi e proteste degli automobilisti per la chiusura di via Italica dovuta alla gara podistica "Pesgara per la legalità"

Proteste questa mattina 23 ottobre a Porta Nuova da parte degli automobilisti in transito in via Italica. A causa della chiusura di viale D'Annunzio imposta per la gara di podismo "Pesgara per la legalità", per le automobili era impossibile proseguire la marcia una volta arrivati all'incrocio. Come hanno segnalato gli automobilisti, però, non è scattata preventivamente la deviazione obbligatoria prima di arrivare all'incrocio, e così decine di autovetture sono rimaste letteralmente bloccate e imbottigliate nel traffico per diversi minuti senza poter fare alcun tipo di manovra.

Ricordiamo il percorso della gara podistica: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via

Firenze, piazza Italia, via Caduta del Forte, via Pesaro, via Spalti del Re, Lungaterno nord, via Raffaele Paolucci, ponte del Mare, lungomare Cristoforo Colombo, via Vespucci, via Bardet, via Alfonso da Vestea, piazza della Marina, via Marco Polo, via Conte di Ruvo, via Cecco Angiolieri, via dei Bastioni, via Cincinnato, via Conte di Ruvo, via Gabriele d’Annunzio, via San Francesco, via Misticoni, via Antonio Lo Feudo, via Alento, via Lago di Campotosto, Ponte Flaiano, via Gran Sasso, via Caduta del Forte, via Forca di Penne, via Teramo, via Pavone e Bassani, aree di risulta e corso Umberto.

La passeggiata non competitiva invece ha il seguente percorso: La passeggiata, aperta alle famiglie, agli studenti e a tutti i cittadini, si svolgerà con il seguente percorso: piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, corso Umberto .