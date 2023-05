Diodati (Pescara Energia) sulle comunità energetiche: "Pronti per la fase operativa, ad oggi hanno aderito circa un centinaio di utenti"

Sono circa un centinaio, fino a oggi, gli utenti pescaresi che hanno già deciso di aderire al progetto "Cer" del Comune di Pescara in collaborazione con Pescara Energia, per la nascita delle comunità energetiche in città.

Una comunità energetica lo ricordiamo, è un’associazione composta da privati cittadini, condomini, enti religiosi, enti onlus o associazioni del terzo settore, attività commerciali, enti pubblici o piccole e medie imprese (che non hanno il loro business sulla produzione o vendita di energia), che scelgono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo con un modello basato sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.A Pescara, il progetto era stato presentato nel mese di ottobre 2022 quando è stato attivato anche il relativo portale web www.cerpescara.it dove i cittadini e coloro che sono interessati al progetto possono chiedere di aderire ricevendo poi tutte le informazioni dagli addetti di Pescara Energia.

A distanza di circa 6 mesi, abbiamo voluto contattare il presidente di Pescara Energia Giuliano Diodati, per fare un bilancio e capire a che punto si trova il complesso iter che porterà all'attivazione degli impianti fotovoltaici:

"Per quanto riguarda Pescara Energia, siamo praticamente quasi pronti per avviare la fase operativa: dei tre lotti con cui partiremo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici delle comunità energetiche, per uno il progetto esecutivo è già stato approvato e siamo pronti per partire con il bando di gara per affidare i lavori. Per gli altri due, la fase di progettazione è già avanzata a quindi anche qui a breve saremo pronti a mandare tutto in gara d'appalto per arrivare il prima possibile ad aprire i cantieri di allestimento degli impianti. Aspettiamo ora che si sblocchi la fase amministrativa: la giunta comunale deve infatti approvare lo statuto che è necessario per andare a rendere il progetto esecutivo. Subito dopo l'approvazione della giunta, ci sarà il passaggio finale in consiglio comunale. Una volta avuto l'ok, le comunità energetiche partiranno anche a Pescara e diventeranno una realtà concreta. Per ora abbiamo avuto un centinaio di utenze che hanno aderito, ma sicuramente quando i cittadini vedranno concretamente l'avvio dei lavori e l'installazione degli impianti aderiranno in modo più convinto e massiccio a un'iniziativa che sicuramente punta non solo a migliorare la qualità della vita generando e utilizzando energia pulita, ma anche a ridurre le spese energetiche che oggi sono diventate un capitolo di spesa importante sia per i privati che per le attività".