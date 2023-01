Via libera al dimensionamento della rete scolastica: le scuole interessate nel Pescarese

È stato approvato oggi (3 gennaio) in giunta regionale, su proposta dell’assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, il provvedimento relativo al dimensionamento della rete scolastica con il conseguente ampliamento dell’offerta formativa.

Per quanto riguarda la provincia di Pescara, sono interessate le seguenti scuole: nuova offerta di istruzione per l’istituto omnicomprensivo di Popoli - indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, per l’istituto Alessandrini di Montesilvano, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie e per l'Itc Aterno Manthonè di Pescara, indirizzo “Grafica e comunicazione nell’ambito del settore Tecnologico.