Rinviato il ritiro dei cassonetti in viale Marconi e Pescara Vecchia e in centro il porta a porta slitta

Mancano 1.200 residenti all'appello per la consegna del kit per la raccolta differenziata post a porta nella zona sud della città (6.800 quelle che lo hanno ritirato), ma per ora i cassonetti non lasceranno l'area P3 e cioè quella che interessa in particolare viale Marconi e Pescara Vecchia dove sarebbero dovuti sparire a partire da giovedì 9 novembre. A fare il punto è l'assessore comunale all'Ambiente Isabella Del Trecco aggiungendo che si tratta di un processo in itinere che richiederà aggiustamenti e verifiche. Un modo, in sostanza, per rispondere alle tante critiche piovute addosso alla nuova iniziativa portata avanti dall'amministrazione. L'occasione per sottolineare come tra chi lo ha ritirato il kit ci sono anche gli utenti che non risultano residenti a Pescara, circa mille, ma che comunque hanno la seconda casa nel quartiere e pagano la Tari.

“Non abbiamo la sfera di cristallo, dunque nessuno di noi può dire con esattezza quando terminerà la consegna dei kit, che dipende dai cittadini, ma possiamo dire che stiamo procedendo con circa 300-400 consegne al giorno”, chiosa.

La scelta di ritardare il ritiro dei cassonetti nella zona nevralgica di Porta Nuova e cioè su quello che ne è l'asse viario principale, viale Marconi e l'area di Pescara Vecchia dove insistono molti locali, è stata presa per rispondere a Confartigianato e Confcommercio che hanno chiesto chiarimenti con la prima che, in realtà, aveva proprio bocciato l'iniziativa. Con loro ci si vedrà la prossima settimana, annuncia Del Trecco, per cui fino ad allora non saranno toccati i cassonetti della zona.

“È evidente che la decisione di attendere è una forma di cortesia e di rispetto nei confronti dei cittadini, perché l’estendimento del servizio non è un dispetto nei confronti degli utenti, ma è un’operazione in cui tutti dobbiamo sentirci parte attiva, protagonisti e responsabili”, precisa l'assessore comunale che aggiunge: “una volta messo a regime il quartiere Porta Nuova, potremo occuparci del centro cittadino, i cui residenti possono continuare a conferire i propri rifiuti esattamente come hanno sempre fatto, ovvero avvalendosi dei cassoni stradali. Saremo noi, Comune e Ambiente, a informare i cittadini non appena partirà il nuovo servizio che, evidentemente, anche in questo caso, sarà graduale, senza traumi, né scossoni”. Insomma in centro il porta a porta non partirà subito come si paventava, ma viste le problematiche emerse su cui si sta intervenendo, oltre il ponte arriverà solo quando a Porta Nuova tutto sarà messo a regime.

Critiche o no per l'assessore quella che si sta portando avanti è una “rivoluzione epocale” tanto che praticamente amministrazione e Ambiente sono in riunione permanente proprio al fine di monitorare ogni passaggio della rimozione dei cassonetti stradali e anche le modalità di conferimento “che lascia ancora registrare degli errori di interpretazione da parte degli utenti”. Un problema questo emerso in prima istanza per il calendario consegnato dove si indicava il giorno di ritiro e non di conferimento con tanti che invece hanno portato giù i sacchi in sostanza il giorno successivo rispetto a quanto previsto.

“Sono i nostri operatori che stanno provvedendo a ricontattare gli utenti e a spiegare a domicilio i giorni di conferimento e, soprattutto, le sere in cui va lasciata la plastica o l’organico o il secco residuo sotto casa. Piccoli disagi che però nulla tolgono alla bontà di tutta l’operazione ormai avviata”, conclude l'assessore comunale.