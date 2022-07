All'istituto Di Marzio 4 diplomati con il massimo dei voti e 9 ragazzi premiati con un contratto dalla Walter Tosto

Quattro studenti diplomati con 100/100 all'esame di maturità e 9 neo diplmati premiati con un contratto di lavoro dall'azienda Walter Tosto. È il bilancio estremamente positivo tracciato dalla dirigente scolastica dell'istituto Di Marzio Michetti Maria Antonella Ascani aggiungendo che questi risultati sono ancora più importanti se si pensa che arrivano al termine di due anni difficili dovuti alla pandemia:

"Abbiamo cercato di garantire una forma di normalità e di routine per gli studenti, assicurando comunque i progetti di alternanza scuola-lavoro, portando il mondo delle professioni direttamente dentro la scuola quando le condizioni esterne non ci permettevano di mandare in azienda gli allievi, come nel caso dell’azienda Walter Tosto che ha allestito un mega-laboratorio di saldatura direttamente nelle officine della scuola con ben 20 postazioni e un simulatore mobile per avviare alla professione i ragazzi del biennio, senza dimenticare i rapporti con le varie associazioni che operano nel settore del benessere come la Cna. Ovviamente ai nostri studenti chiediamo impegno, dedizione, passione, perché noi puntiamo a formare professionisti, ovvero uomini e donne che una volta usciti da scuola possono essere già reimpiegati nel mondo del lavoro, persone spendibili sul mercato, e questo ci impone anche grande attenzione per la meritocrazia. Quattro sono gli studenti che hanno meritato il 100, ovvero il massimo punteggio, alla maturità: Luca Senatore della classe 5A indirizzo manutenzione e assistenza Tecnica; Francesco Pio

Quintilliani classe 5B Mat; Rebecca Russo classe5 assistente sociale; Greta Salvatore della classe 5A Moda”. Nove sono invece gli studenti maturi della classe 5 sezione A dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica – Curvatura Meccanica che sono stati ulteriormente premiati, con una cerimonia ufficiale all’interno dell’Azienda Walter Tosto, ricevendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di saldatore specializzato all’interno dell’azienda stessa, progetto seguito dal professor Gianluca Ciofani."

La dirigente poi ha rimarcato l'importante possibilità offerta dall'azienda ai 19enni inserendosi in un settore che rispecchia esattamente quanto fatto nel percorso formativo. I nove studenti premiati dalla Walter Tosto sono Davide Bongrazio, Daniel Candeloro, Denny Franghi, Andrea Di Rocco, Mohamad Hassaann, Emanuele Insolia,Pierpaolo Marchionne, Marcello Palma e Luca Senatore.