Il cantautore pescarese Dèlè in finale al Premio Mia Martini 2023

Il cantautore pescarese Dèlè è finalista al 29esimo Premio Mia Martini 2023 nella categoria Emergenti con il brano “Saprò guardarti” e si esibirà al teatro comunale di Cittanova (Reggio Calabria) dal 9 all'11 novembre in occasione delle serate finali della manifestazione. Intanto l'artista è attualmente in radio con il nuovo singolo “Lettera d’amore”, uscito il 20 ottobre e incentrato su una storia d'amore che come tante purtroppo finisce, ma in fin dei conti tutto ciò che passa dal cuore non finisce mai. Una canzone, insomma, che tocca un tema comune a tutti, con un messaggio finale che dà speranza.

Il video del brano, per la regia di Leonardo Del Vecchio, è stato girato a Silvi, che è proprio il posto che ha ispirato Delè per la scrittura del testo. Dèlè, nome d’arte di Enrico Leonello, è di origine sarda ma da 30 anni vive in Abruzzo. Ha debuttato nel panorama musicale italiano nel dicembre 2020 con "Resta qui", un pezzo composto dallo stesso artista in memoria di Chiara Giuntoli, ragazza toscana balzata alla cronaca per essere scomparsa due giorni dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio sul letto d'ospedale dove lottava da tempo contro un tumore. Dèlè scrive da quando era bambino, unico modo che aveva e che ha per raccontare le emozioni che prova, cercando di esternare tutto con carta e penna. Suona la chitarra dall'età di 8 anni, passione che gli è stata trasmessa dal padre insieme al fratello maggiore Michele.