De Sanctis (Stazione ornitologica abruzzese) salva le piante rare delle dune che rischiavano di essere rimosse per errore

Il consigliere della Stazione ornitologica abruzzese (Soa) Augusto De Sanctis, con un post sui social, ha raccontato di come giovedì 11 maggio abbia salvato la duna che ospita piante rarissime dalla rimozione per i lavori di estrazione della sabbia che partiranno venerdì 12 maggio nella zona della madonnina. De Sanctis ha fatto sapere di aver inviato una pec urgente ai vari enti preposti compresa l'autorità portuale di Ancona e il Comune di Pescara, evidenziando come un'operazione del genere necessiti di diverse autorizzazioni, scoprendo poi che si trattava di un errore legato alle piantine e mappe allegate al provvedimento di estrazione:

"Poco fa mi ha chiamato l'autorità portuale di Ancona dicendomi che si sono immediatamente attivati e il Comune di Pescara ha ammesso che la piantina era sbagliata. Pertanto la cambieranno risparmiando le dune e rifacendo la loro ordinanza. La funzionaria mi ha pure ringraziato per la segnalazione. Sarà un caso ma in 3 anni, nonostante decine e decine di segnalazioni scritte, l'ufficio del demanio della regione Abruzzo non ha mai risposto (figurarsi chiamare)."