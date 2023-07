L'avvocato Daniela Valenza è il nuovo commissario regionale del Consorzio di bonifica centro

È l'avvocato Daniela Valenza il nuovo commissario regionale del consorzio di bonifica centro il cui bacino di utenza servito comprende le aree di Saline, Pescara, Alento e Foro.

La nomina è stata sancita con decreto del presidente della giunta regionale Marco Marsilio che le ha così voluto riconoscere il lavoro fatto come commissario straordinario dell'Agenzia regionale ed informatica e committenza (Aric) e in qualità di attuale segretario della giunta regionale e dirigente del servizio amministrativo dell'ufficio speciale della ricostruzione 2016.

Il commissario, nominato su indicazione del vice presidente Emanuele Imprudente con delega al Servizio idrico, ha il compito di guidare il consorzio nella delicata fase di ricostituzione degli organi ordinari.

Il consorzio di bonifica svolge un ruolo fondamentale nei settori della gestione e della valorizzazione del patrimonio idrico, della difesa idraulica, del risanamento delle acque e, soprattutto, nel campo della tutela dell'ambiente. Tra le principali funzioni, si occupa della manutenzione delle opere e delle infrastrutture di bonifica e di irrigazione, rivestendo un ruolo di estrema importanza nel controllo e nella difesa dell'ambiente, nella sistemazione idraulica dei terreni e nell'utilizzo razionale delle risorse idriche.

“Affidiamo questa fase così impegnativa a una spiccata competenza tecnico-giuridica e alla sua esperienza – dichiara Imprudente – Ciò offre la certezza che l'ente sarà guidato con professionalità, serietà e competenza in un momento cruciale per il suo funzionamento. Si tratta di una nuova nomina in sostituzione del commissario uscente Mario Battaglia che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto fin qui, in particolare sulla definizione delle gestioni degli impianti di depurazione”.