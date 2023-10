"Dalai L'Ama", il nuovo singolo de Le Canzoni Giuste, professa l'amore vero

Le Canzoni Giuste, band stravagante ed eclettica di Pescara, pubblicheranno venerdì 27 ottobre il loro nuovo singolo dal titolo "Dalai L’Ama": un brano che sfida l'idea che le relazioni possano essere costruite su potere, manipolazione od opportunità egoistiche, e ci trasporta in un universo dove il Dalai Lama diventa un supereroe, un difensore degli innocenti contro chiunque cerchi di sfruttare la propria posizione per scopi sessuali.

In un mondo in continua evoluzione, in cui l’amore e il consentimento sono ancora tematiche complesse su cui discutere, "Dalai L’ama" viene fuori come un inno all'amore vero e profondo. Con un messaggio potente e un'energia travolgente, questa canzone ci spinge a credere nel fatto che è la scelta di un amore sincero ad illuminare il nostro cammino verso la felicità e la pace interiore.

A gennaio di quest'anno Le Canzoni Giuste hanno pubblicato il singolo inedito “Acme” insieme a una versione del tutto personale di “Acida” dei Prozac +, accompagnati da Eleonora Toscani. A poca distanza, il 17 marzo, è uscito un altro brano, “Boom Boom Boomer”, seguito poi ad aprile dall’irriverente “Malevisione”, e ancora “Bulbasaur” il 19 maggio, fino a giungere all’ultimo singolo prima dell’estate, “Pizza”. Prima di “Dalai L’ama”, la band è tornata a settembre con “Open to Meraviglia”.