Alcuni dei nuovi allievi agenti della polizia ricevono la cresima dall'arcivescovo Valentinetti [FOTO]

È terminato a Pescara il 220° corso dei nuovi allievi agenti della polizia che il prossimo 16 Giugno giureranno fedeltà alla Repubblica e verranno trasferiti nelle sedi di tutta Italia.

Nel corso dei 6 mesi alcuni di questi hanno intrapreso il percorso di fede guidati da don Gianni Caldarelli che hanno concluso con la cerimonia di confermazione.

La celebrazione si è tenuta venerdì 9 giugno alle ore 16 nella scuola per il Controllo del Territorio di Pescara all’interno dell’aula anfiteatro alla presenza del direttore Lorena Di Felice e alcuni dei loro familiari.

Protagonisti di questa giornata sono stati 16 ragazzi che, dopo il lungo percorso hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Come sottolineano dalla questura, «un giorno importante per i neo agenti in prova che hanno ricevuto dalle mani dell’arcivescovo della Diocesi Penne-Pescara Tommaso Valentinetti e il cappellano della polizia, don Gianni Caldarelli, il sacramento della cresima. Con l’auspicio di poter vivere come un dono questo momento e di costruire e maturare sentimenti di solidarietà e vera umanità nei confronti della collettività per cui opereranno».