In crescita il mercato delle auto usate in Abruzzo: +7,3% di passaggi di proprietà a Pescara

In Abruzzo il mercato delle auto usate torna a crescere registrando un aumento del +7,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24, che ha analizzato l’andamento del mercato delle auto usate da gennaio ad agosto, nei primi 8 mesi del 2023 Pescara ha registrato un aumento del +7,3% con un totale di passaggi di proprietà effettuati pari a 9.723.

Tuttavia risulta essere l’ultima nella classifica delle province abruzzesi. In testa c’è Chieti con 11.955 (+7,9% sullo stesso periodo del 2022), seguita da Teramo con 10.225 (+7,2%), L’Aquila con 9.945 (+8,4% il valore più alto) e, infine, proprio Pescara con 9.723 (+7,3%).

Le preferenze degli abruzzesi si rivolgono alle auto termiche: il 58,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione riguarda vetture diesel e il 29,4% benzina. Le ibride rappresentano solo il 4,2% e le elettriche, seppur crescano di anno in anno, sono ferme all’1,2%. A frenare l’ascesa dell’elettrico, anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (per il 33% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (24%).

Per quanto riguarda i modelli più richiesti, nella regione vince in assoluto la Fiat Panda, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Toyota C-HR e tra le elettriche la Tesla Model 3.

“Il mercato dell'usato riesce a rispondere in maniera più precisa alle esigenze degli italiani. Come evidenziato dai nostri recenti studi, l'aumento dei prezzi delle auto nuove rappresenta una sfida economica rilevante per gli automobilisti. Questa situazione, accompagnata da incrementi anche nel mercato dell'usato, ha comunque reso quest'ultimo un'opzione più conveniente e sostenibile. I vantaggi principali delle auto usate includono un costo iniziale inferiore e una minor deprezzamento nel tempo, un'ampia scelta immediatamente disponibile e un facile accesso alle moderne tecnologie.” Dichiara Sergio Lanfranchi, centro studi AutoScout24.