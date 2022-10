"Credimi", il nuovo singolo delle pescaresi Nosara

Esce oggi (18 ottobre) per Visory Records "Credimi", il nuovo singolo del duo femminile Nosara. “Credimi” nasce dall’angoscia che accompagna il risveglio da un incubo: una storia finita, due strade che si dividono per sempre, il senso di colpa per averci creduto, per essersi presi troppo sul serio. Un incubo a lieto fine perché poi, per fortuna, c’è il risveglio. Il sound del brano mescola r’n’b e pop. Prodotto da Luigi Tarquini di Alti Records, “Credimi” è pubblicato da Visory Indie, la costola indie di Visory Records, ed è distribuito da Believe.

Nosara è il nuovo progetto di Sara Berardinucci (voce) e Cristina Talanca (basso). Dall’incontro delle due ragazze abruzzesi con il producer Shezzan nasce il primo singolo “Stonata”, che viaggia su un beat moderno e che, a colpi di basso e synth, racconta una relazione difficile, possibile solo nei sogni. A marzo 2022 le Nosara pubblicano il secondo singolo “Neve a primavera”, una canzone sui contrasti belli e inaspettati, come la chimica inspiegabile che si crea tra due persone profondamente diverse.

Prodotto da Alti Records e scritto con la collaborazione del rapper aquilano Stillpani, il singolo è finito in rotazione su Rai Radio Indie, che l’ha segnalato anche sui social nella rubrica “LightsOn”. Nei mesi scorsi le Nosara hanno anche sperimentato le prime apparizioni live in compagnia del duo "I Malati Immaginari", tra cui l’apertura di un live di Morgan.