Gli alunni della primaria Renzetti creano l'orto delle erbe officinali insieme al Conalpa [FOTO]

Imparare a conoscere le erbe officinali e anche a prendersene cura. Questo il senso della giornata che gli alunni della scuola Renzetti (istituto comprensivo 10) hanno trascorso con il Conalpa Pescara-Chieti (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio).

Sessanta i bambini della scuola primaria che guidati dalle maestre, dalla dirigente scolastica Daniela D'Alimonte e soprattutto dal presidente nazionale del Conalpa Alberto Colazzilli e la presidente della sezione locale Annalisa Petrucciani, hanno piantato 30 essenze aromatiche donate dal coordinamento realizzando un orto delimitato da pietre e con tutte le targhe di riconoscimento per distinguere, ad esempio, salvia, rosmarino, timo, menta ed erba cipollina. L'iniziativa rientra tra quelle promosse nelle scuole per la Festa dell'albero 2023.

“Ringraziamo la scuola, le maestre e i bambini per aver permesso la realizzazione dell'orto” dichiara Petrucciani che parla di bambini e genitori attenti con tanto di canti natalizi a fare da cornice. Soddisfatta anche D'Alimonte: “la nostra scuola intende portare avanti per il futuro questo progetto di realizzazione degli orti delle aromatiche in cui coinvolgere gli alunni della scuola”, afferma.

“Ogni giardino – conclude Colazilli - è una riqualificazione del territorio e di aree dismesse. Sono eventi importanti che producono aggregazione, sviluppano energie positive e producono bellezza e nuovi spazi verdi fruibili dalla collettività”.