Covid, nuovo decreto del Governo dal 7 al 15 gennaio: ecco di che colore sarà l'Abruzzo

Arriva il nuovo decreto "ponte" del Governo che sarà in vigore dal 7 gennaio al 15 gennaio, e che di fatto dovrà traghettare il Paese fino alla scadenza dell'attuale dpcm che ha validità proprio fino al 15 gennaio. In base a quanto comunicato dall'esecutivo sul sito ufficiale, dal 7 gennaio fino al 15 gennaio sarà vietato spostarsi al di fuori della propria regione (a prescindere del colore assegnato) se non per comprovate necessità, motivi di lavoro o salute. Consentito come sempre il rientro nella propria abitazione, mentre saranno vietati gli spostamenti fuori regione per le seconde case.

Nei giorni 9 e 10 gennaio in tutta Italia sarà applicata la zona arancione, che consente solo gli spostamenti all'interno del proprio Comune mentre al di fuori sarà necessaria l'autocertificazione per motivi di lavoro, necessità o salute. Per tutto il periodo, nelle regioni che saranno inserite in zona rossa (e non dovrebbe essere il caso dell'Abruzzo), rimarrà in vigore la deroga per le visite già avuta durante il periodo delle festività, che consente uno spostamento al giorno per massimo due persone verso amici o parenti anche in altri Comuni ma comunque all'interno dei confini regionali. Il provvedimento infine renderà più stringenti i criteri per individuare le classificazioni delle regioni per le zone di rischio.

Per quanto riguarda l'Abruzzo, in base a quelle che sono le informazioni attualmente disponibili, avremo dunque: