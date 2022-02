Covid, anche l'Abruzzo fra le regioni dove aumentano i posti occupati in terapia intensiva

L'Abruzzo è una delle regioni e province autonome dove nelle ultime ore sono aumentati i posti letto occupati in terapia intensiva. Lo ha reso noto l'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi regionali che ha aggiornati i dati al 14 febbraio, in merito alla pressione ospedaliera generata dai contagi per il Covid. Il valore medio nazionale di occupazione delle rianimazioni è del 12%, ed aumenta in Abruzzo (14%), provincia autonoma di Bolzano (8%), Puglia (13%), Sardegna (15%), Sicilia(14%), Toscana (15%) e Umbria (9%).

Il tasso diminuisce, invece, in Emilia Romagna (13%), Liguria (11%), Marche (16%), Molise (13%) e Piemonte (12%) e resta stabile in Basilicata (6%), Calabria (15%), Campania (9%), Friuli Venezia Giulia (19%), Lazio (19%), Lombardia (9%), provincia autonoma di Trento (16%), Valle d'Aosta (12%) e Veneto (8%).

Se si analizzano invece i dati relativi all'occupazione dei posti letto in area medica, ovvero nei reparti non critici, la media nazionale in 24 ore scende al 24% con un calo in Campania (27%), Lazio (29%), provincia autonoma di Bolzano (21%), provincia autonoma di Trento (24%), Sardegna (25%) e Veneto (16%). Si registra, invece, un aumento in Emilia Romagna (24%), Liguria (33%), Marche (30%), Sicilia (35%) e Umbria (31%). Il tasso rimane infine stabile in Abruzzo (36%), Basilicata (27%), Calabria (31%), Friuli Venezia Giulia (31%), Lombardia (18%), Molise (24%), Piemonte (24%), Puglia (25%), Toscana (22%) e Valle d'Aosta (25%).

Ricordiamo che l'Abruzzo attualmente è in zona arancione e il prossimo 18 febbraio durante la riunione della cabina di regia del Governo per l'emergenza sanitaria, saranno valutati i dati degli ultimi giorni per decidere se la nostra regione potrà tornare in zona gialla.