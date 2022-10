Covid: in Abruzzo ricoveri stabili, i nuovi contagi sono quasi il doppio dei guariti

Sono 634 i nuovi positivi in Abruzzo al Coronavirus. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità, comunicando il bollettino giornaliero. Eseguiti 958 tamponi molecolari e 3865 test antigenici, un deceduto (si tratta di una 76enne), 561849 guariti (+384), 16901 attualmente positivi (+249) di cui 171 ricoverati in area medica (-1) e 8 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (129), Chieti (179), Pescara (180), Teramo (117), fuori regione (9), in accertamento (20).