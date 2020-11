Le guardie civili ambientali diventano soccorritori cinofili con il corso di Formiamo Formazione [FOTO]

Due classi delle “Guardie Civili Ambientali” di Pescara si sono formate come Soccorritori Cinofili Bau (Basic Animal Urgency) per accrescere la loro professionalità e operatività sul territorio.

A tenere il corso a 15 guardie è stata "Formiamo Formazione" ieri, lunedì 9 novembre, molto vicina anche al soccorso cinofilo e al primo aiuto degli amici a 4 zampe oltreché a quello umano.

Soddisfatto il responsabile della "Formiamo Formazione", Francesco Bevilacqua e il dirigente nazionale delle Guardie Civili Ambientali Luigi Di Benedetto che ha preso parte al corso.

Afferma che sarà la prima di una lunga serie di eventi formativi per i suoi uomini e per i distaccamenti delle guradie tanto che domenica prossima saranno formate altre quindici guardie, e successivamente in sinergia con "Formiamo Formazione" verranno messe in atto un calendario di eventi formativi molto vasti da estendere anche alla popolazione. Conclude specificando che «la formazione e la preparazione degli operatori sul territorio è fondamentale per essere di aiuto alle altre entità sanitarie e di pubblica sicurezza creando un asse formativo con questa qualificata e di qualità di offerta formativa che ci propone "Formiamo Formazione"».