Tra cani bagnino e professionisti del salvataggio prosegue con successo il progetto Nextegen rescue rivolto ai bambini [FOTO]

Altro sabato formativo in spiaggia per il progetto Nextgen rescue. L'appuntamento era allo stabilimento Nuovo Tramonto e tanti sono stati i bambini che hanno partecipato all'evento organizzato dall'associazione Eracle Templari Federiciani Aps, la Fisa protezione civile Abruzzo in collaborazione con Fisa, federazione italiana salvamento acquatico, gli Angeli del Mare, l'associazione Sea Rescue Dog e l'associazione Rea.

Nel corso della giornata si sono svolte dimostrazioni di manovre di primo soccorso e Bls, soccorso cinofilo, soccorso acquatico con unità cinofile e salvataggio e formazione per recupero pericolante. Soddisfatto Marco Schiavone degli Angeli del Mare da anni impegnato nella sicurezza balneare e nell’addestramento degli assistenti bagnanti, fondamentale l’ intervento di Formiamo Formazione che con i suoi istruttori ha spiegato ai bimbi le manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. A sottolineare l'importanza di eventi come questo rivolti ai più piccoli è il responsabile del centro di formazione mazionale Formiamo Formazione Francesco Bevilacqua che spiega quanto sia importante far capire loro sin dalla tenera età l'importanza del soccorso e del salvare una vita. già da questa età capiscono l importanza del soccorso e del salvare una vita.

Sabato 10 settembre a partire dalle 10 l'ultimo appuntamento sempre al Nuovo tramonto con i saggi professionali di soccorso che vedranno protagonisti i professionisti del salvataggio, il soccorso sanitario e i mezzi con cui si effettuano gli interventi oltre alle tanto amate unità cinofile.