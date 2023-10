Concluso il corso di infortunistica stradale della scuola regionale di polizia locale

Circa 80 tra ufficiali, sottufficiali e semplici agenti, provenienti da tutto l'Abruzzo, hanno partecipato alla sessione finale del corso di infortunistica stradale organizzato dalla Regione Abruzzo. La conclusione della prima fase è andata in scena venerdì 27 ottobre nella scuola regionale di polizia locale, a Pescara.



Docenti dei corsi, selezionati dall’albo regionale, sono il vice comandante della polizia locale di Chieti, Fabio Primiterra, e il vice comandante di Martinsicuro, Bruno Cicchi. Ora seguiranno altre fasi, nel mese di dicembre e poi nei primi mesi del 2024, anche a L’Aquila e a Pineto, così da garantire l'aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale appartenenti a tutti i comuni della Regione.



Come si legge in una nota, "la scuola regionale di polizia locale, per volontà dell’assessore Quaresimale, rappresenta un atto fondamentale del processo di attuazione delle legge regionale, che ha previsto una serie di attività e iniziativa per uniformare l'azione e l'immagine della polizia locale a livello regionale".