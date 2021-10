Conclusi i corsi di formazione per il personale di Volo alla Direzione Marittima di Pescara

È terminato ieri, nella sede del Nucleo Addestramento Ala Fissa della Direzione Marittima di Pescara, il corso di formazione teorica per due Sottocapi del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, destinati a far parte degli Equipaggi di volo. Il percorso addestrativo, che prevede anche una fase pratica nei Reparti di Volo e nel Centro Addestramento Atr di Tolosa, in Francia, consentirà ai due specialisti aeronautici di conseguire l’abilitazione alle funzione di “Capo Velivolo” sugli aeromobili in dotazione.

I due giovani militari, il Sottocapo Salvatore Contento e il Sottocapo Giovanni De Vita, sono stati affidati nelle ultime quattro settimane al personale istruttore responsabile della formazione ufficiali tecnici/specialisti “ala fissa”, costituito dal Capitano di Fregata Francesco Grasso e dai Primi Luogotenenti Roberto Spagnolo e Francesco Lasaponara).