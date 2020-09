Scuola, i sindacati chiedono alla Regione il test sierologico per il Covid-19 a tutto il personale

Test sierologici per il Covid-19 (Coronavirus) da effettuare su base volontaria a tutto il personale scolastico abruzzese.

Questa la richiesta che i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal, Fgu Gilda Ins formalizzano alla Regione Abruzzo.

I sindacati, con una lettera inviata al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, all'assessore regionale all'Istruzione, Piero Fioretti, a quello alla Sanità, Nicoletta Verì, e alla direttrice regionale dell'Ufficio scolastico, Antonella Tozza chiedono i test per tutto il personale operante all'interno delle scuole a cominciare dagli studenti, passando per docenti e addetti mense per arrivare fino ai conducenti degli autobus.

Sottolineando come dei 16.763 test sierologici fatti, 118 sono risultati positivi, i sindacati rilevano quindi come la percentuale dei positivi sia pari allo 0,7%. Un dato «tutt'altro che confortante», scrivono, se si considera che «le comunità scolastiche in Abruzzo sono costituite mediamente da oltre 850 alunni e circa 150 tra docenti e personale Ata. Ipotizzando la medesima percentuale su tutta la scuola e non solo sul personale, si ottiene una media di 7 positivi per istituzione scolastica».