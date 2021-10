Sono 39 i nuovi contagi da Covid e 7 i guariti: deceduta una donna

Sono complessivamente 39 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su un totale di 2.164 tamponi molecolari e 9.861 antigenici rapidi eseguiti.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 3 e 84 anni.

Registrato anche un nuovo decesso relativo a una donna di 90 anni della provincia dell'Aquila.

Sono 7 coloro che hanno superato l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a quota 77.919 guariti. A oggi, domenica 17 ottobre, sono 1.420 gli attualmente positivi (+31), 53 ricoverati in area medica (+3), 5 in terapia intensiva (invariato), 1.362 in isolamento domiciliare (+28). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (20), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (3), residenza in accertamento (2).