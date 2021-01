Coronavirus, 152 casi su 2517 tamponi in Abruzzo: 6 nuovi decessi accertati

Sono 152 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Complessivamente dall'inizio della pandemia sono stati registrati 38025 contagi. Il tasso di tamponi positivi scende al 6%. I nuovi positivi hanno un'età fra 1 e 89 anni.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 19, di cui 3 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo.

Sei i nuovi decessi accertati, di cui 2 deceduti nei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl. I nuovi pazienti che hanno perso la vita avevano un'età fra 69 e 88 anni, 1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 25597 dimessi/guariti (+389 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11137 (-243 rispetto a ieri).

Eseguiti complessivamente 546247 tamponi molecolari (+2517 rispetto a ieri).

478 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 38 (invariato rispetto a ieri con 1 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10621 (-250 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 11526 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+27 rispetto a ieri), 8224 in provincia di Chieti (+28), 7692 in provincia di Pescara (+57), 10104 in provincia di Teramo (+43), 318 fuori regione (+2) e 161 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.