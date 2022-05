Coronavirus, i guariti sono quasi il doppio del nuovi contagi: un decesso

Sono nel complesso 486 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

I tamponi eseguiti sono stati 2.098 molecolari e 4.064 test antigenici.

Registrato un nuovo decesso in provincia di Teramo).

Netto aumento però di coloro che hanno superato l'infezione: sono 738 e il totale dei dimessi/guariti raggiunge quota 379.240. A oggi, sabato 28 maggio, sono 22.047 gli alttualmente positivi (-254), 210 le persone ricoverate in area medica (-4), 10 i pazienti in terapia intensiva (+1), e 21.827 coloro che sono in isolamento domiciliare (-251). I nuovi positivi sono residenti nelle province di Chieti (150), Pescara (97), Teramo (100), dell'Aquila (115), fuori regione (5), in accertamento (18).