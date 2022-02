Coronavirus, 2.938 nuovi casi e 5 decessi: boom di guariti, sono 4.056

In Abruzzo sono 2.938 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno.

I nuovi casi sono emersi su 6.958 tamponi molecolari (1.977.253 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 24.964 test antigenici (2.746.458) e il tasso di positività è pari al 9.20 per cento.

I nuovi casi si riferiscono a persone di età compresa tra 2 mesi e 95 anni e dei positivi odierni, 2.004 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.



Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 85 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila) e sale a 2.851. Netto balzo di coloro che hanno superato l'infezione nelle ultime 24 ore, sono 4.056 e il totale dei dimessi/guariti arriva a 117.456. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 114.706* (-1127 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 74351 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). A oggi, martedì 8 febbraio, 529 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 114.146 (-1.143 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 50.151 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+717 rispetto a ieri), 64.782 in provincia di Chieti (+868), 55.650 in provincia di Pescara (+572), 57.882 in provincia di Teramo (+679), 3.025 fuori regione (+41) e 3.523 (+57) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.