Covid-19, sono 212 i nuovi contagi su 6.329 test: 13 decessi e impennata di guariti (+632)

Altri 212 casi di positività al Covid-19 sono stati accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 6.329 tamponi effettuati tra molecolari (4.104) e antigenici rapidi (2.225).

Ad aggiornare sull'andamento del contagio da Coronavirus nella nostra regione è l'assessorato alla Salute: sono 60.626 (il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati) i casi positivi accertati dall'inizio dell'emergenza a oggi, martedì 16 marzo, su 823.246 tamponi molecolari e 319.285 test antigenici

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 1 e 96 anni e il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 3.3 per cento.



I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 25, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Sono altre 13 le persone che hanno perso la vita e il bilancio degli scomparsi arriva a 1.924 (di età compresa tra 56 e 92 anni, 7 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Boom di pazienti che hanno superato l'infezione (+631) e complessivamente sono 46.330 i dimessi/guariti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12372 (-434 rispetto a ieri).



A oggi sono 675 pazienti (-10 rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale in terapia non intensiva; 87 (invariato rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) i pazienti in terapia intensiva, mentre gli altri 11.610 (-424 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi: