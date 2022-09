Coronavirus in Abruzzo: un decesso, scendono i ricoveri in ospedale

Secondo gli ultimi dati del bollettino odierno della Regione, oggi in Abruzzo si registrano 261 nuovi casi di positività al Covid con 1 nuovo decesso (un 81enne). Eseguiti inoltre 218 tamponi molecolari (2.473.317 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.110 test antigenici (4.312.810).



I guariti, invece, sono 591. Dei positivi odierni, 84 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara, 104 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 3 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare.