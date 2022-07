Coronavirus in Abruzzo: 4 decessi, 1.091 nuovi casi e 665 guariti

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo oggi si registrano 4 decessi tra i 79 e i 95 anni, così ripartiti: 3 nel Teramano e 1 risalente ai giorni scorsi ma comunicato solo ora dalla Asl. Inoltre ci sono 665 guariti e 1.091 nuovi casi.



Di questi, 237 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia, mentre 275 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 9 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare.

Eseguiti, infine, 414 tamponi molecolari (2.411.995 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2.821 test antigenici (4.064.388). Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità nel suo bollettino odierno.