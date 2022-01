Coronavirus in Abruzzo: 3633 nuovi casi, 8 decessi e 299 guariti

I nuovi positivi (di cui 2011 emersi da test antigenico) hanno un'età compresa tra 1 mese e 101 anni. 386 sono ricoverati in area medica (+11), 38 in terapia intensiva (invariato) e 68654 in isolamento domiciliare (+3314)