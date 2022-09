Coronavirus in Abruzzo, boom di positivi: sono 1.491

Sono 1.491 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Lo fa sapere, in una nota, l'assessorato regionale alla sanità, diramando il consueto bollettino sul numero dei contagi. Inoltre non si registrano altri decessi. I guariti, infine, sono 546.



Dei positivi odierni, 134 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 5 (+2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare, con 331 contagiati residenti o domiciliati in provincia di Pescara. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.209 tamponi molecolari (2.481.664 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.121 test antigenici (4.342.002).