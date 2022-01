Coronavirus, i dati di Capodanno: 3.926 nuovi positivi in Abruzzo, 1.054 per il Pescarese

Coronavirus in Abruzzo: i dati diffusi nella giornata del Capodanno 2022 segnalano 3.926 positivi, di età compresa tra 1 e 95 anni. Di questi nuovi casi, 2.317 sono emersi da test antigenico. Per quanto riguarda il Pescarese, i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.054.

Non ci sono decessi. 200, invece, sono le persone guarite dal virus (87.082 in totale). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 20.777 (+3.726 rispetto a ieri), con 179 ricoverati in area medica (+1), 21 in terapia intensiva (+1) e 20.577 in isolamento domiciliare (+3.724).