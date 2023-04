Abruzzo considerata tra le regioni a rischio alto per Coronavirus, ma nessuno è in terapia intensiva

Secondo l'ultimo bollettino comunicato dall’assessorato regionale alla sanità, sono 973 (di cui 301 reinfezioni) i casi di positività al Covid registrati tra il 22 e il 28 aprile in Abruzzo, mentre si registrano 4 nuovi decessi tra i 75 e i 91 anni. I guariti, infine, sono 1.365. Dei positivi, 342 sono residenti o domiciliati in provincia di Pescara, mentre 97 pazienti (+27 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica, nessuno (-4 rispetto a venerdì scorso) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare. Eseguiti, infine, 1.564 tamponi molecolari (2.603.957 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.802 test antigenici (4.871.913).

Da rilevare, poi, che l'Abruzzo è tra le regioni a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza Covid: oltre alla nostra regione figurano l'Emilia-Romagna, la Liguria, le Marche, la Puglia, la Sardegna e poi la Sicilia. Quest'ultima risulta ancora "non valutabile" per mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata "a rischio alto". Lo evidenzia il report con i dati principali del monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Sei regioni e province autonome sono a rischio moderato: Calabria, Fvg, Molise, le province di Trento e Bolzano e Veneto. Otto sono classificate a rischio basso: Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta.