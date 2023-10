Coop Alleanza lancia il Mortadella Day: un simbolico e concreto gesto di vicinanza ai più fragili

Donazioni simboliche di mortadella in occasione dell’avvicinamento al Mortadella Day, il “compleanno” della mortadella, che nel capoluogo felsineo si celebra il 24 ottobre, e che testimoniano concretamente l’essere parte integrante della comunità essendo al fianco di chi si prende cura delle fasce più deboli della popolazione. Quest’anno Coop Alleanza 3.0 ha infatti voluto rendere un omaggio particolare a questo salume, che coniuga in sé tanto la natura di eccellenza gastronomica quanto il simbolo di un cibo popolare e “democratico”, perché alla portata di tutti.

La Cooperativa ha organizzato per i prossimi giorni nelle regioni in cui è presente – dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, e dunque sarà coinvolto anche l'Abruzzo – donazioni complessive per una tonnellata di mortadella (e di altri affettati non a base di carne suina) a 51 realtà che sui territori si occupano di assistere persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà.

“Questo piccolo gesto ha per noi un senso molto profondo – sostiene Enrico Quarello, direttore Csr, comunicazione, relazioni pubbliche di Coop Alleanza 3.0 – perché il “panino con la mortadella” non è solo un'indiscutibile eccellenza che immediatamente richiama alla mente la città di Bologna. È anche qualcosa che trascende le distinzioni tra persone, le mette con gioia sullo stesso piano e per noi, quindi, diventa oggi un potente simbolo di solidarietà, uguaglianza e accoglienza. Siamo grati che oltre 50 realtà attive nel sociale, in tutta Italia, abbiano dato la disponibilità a lavorare con noi in quest’occasione, così da darci l’opportunità di fare un piccolo gesto verso chi in questo momento ha bisogno, oltre che di cose materiali, anche di sentirsi benvoluto, parte di una comunità aperta e desiderosa di condivisione”.

E, per rendere ancora più concreta l’adesione di Coop Alleanza 3.0 ai valori di vicinanza sociale e uguaglianza rappresentati dalla mortadella, proprio in questi giorni la regina rosa dei salumi è presente - con prezzi ribassati, assaggi e con l’esposizione di mortadelle lunghe anche oltre i due metri - come uno dei prodotti protagonisti delle promozioni nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0, da nord a sud dello stivale.

La mortadella, infatti, è diffusa e apprezzata a tutte le latitudini, e in ogni parte del bel paese viene declinata in ricette e tipicità che ne valorizzano il sapore. Ricette che vanno dalle più tradizionali, come la bolognesissima rosetta con mortadella, formaggio a scaglie e friggione, alle più golose, come la prelibata pizza con mortadella, ricotta e ciliegie di mozzarella, fino alle più originali, come una cheesecake con base di tarallini e pistacchi, formaggi e, ovviamente, l’affettato rosa a guarnire.