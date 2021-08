Convegno in piazza a Spoltore per il centenario della nascita di Elio Di Blasio

Appuntamento oggi domenica 29 agosto dalle 19,00, in piazza D'Albenzio per la giornata di chiusura della mostra allestita dal 17 agosto nella biblioteca comunale

Si concluderà con un convegno in piazza D'Albenzio a Spoltore la mostra allestita dal 17 agosto nella biblioteca comunale dedicata a Elio Di Blasio, e alla sua arte e alle sue parole. Appuntamento oggi domenica 29 agosto dalle 19.

Nella biblioteca comunale sarà possibile ascoltare l'intervista a Di Blasio, riprodotta attraverso le voci degli attori professionisti Marcello Sacerdote e Claudia Di Domenica, realizzata dal curatore della mostra Ivan D'Alberto pochi mesi prima della sua scomparsa.

L 'audio-intervista così ricreata è stata posta in dialogo con l’opera "Porta contadina", una tecnica mista su tavola del 1990, in un allestimento molto poetico che comprende anche un frammento video dello stesso artista. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro archiviazione e promozione della Performing Art (Cappa) di Pescara in collaborazione con il Comune di Spoltore e con supporto logistico della pro loco Terra dei 5 Borghi.

Saranno presenti all'incontro, assieme al curatore della mostra Francesca Sborgia, il vice-presidente del consiglio comunale Angela Scurti,il presidente della Commissione cultura Alessandra Di Blasi figlia dell’artista, Silvia Pennese presidente CAPPA, Antonio Zimarino critico d’arte e Albano Paolinelli artista,