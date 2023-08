Decisi in prefettura controlli rafforzati del territorio in vista di Ferragosto

Un rafforzamento da parte delle forze dell'ordine in vista di Ferragosto.

È quello che è stato deciso in prefettura nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A presiedere l'incontro è stato il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il fine era di «valutare i dispositivi di controllo del territorio da porre in essere in vista dell’approssimarsi del Ferragosto e dei previsti, consistenti movimenti di turisti che, in parte, raggiungeranno anche le località turistiche di questa provincia».

Alla riunione hanno partecipato il questore Liguori, il tenente colonnello Stangarone del Comando provinciale dei carabinieri, il colonnello Caputo, comandante provinciale della guardia di finanza, il direttore marittimo, capitano di vascello, Giovannone, il vicecomandante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, i rappresentanti del Coa e della polizia stradale, delle polizie locali e dell’Anas.

All’esito dell’incontro e sulla base dei primi, positivi risultati raggiunti in applicazione del dispositivo di sicurezza interforze, disposto sulla base degli indirizzi formulati nelle precedenti riunioni di comitato che si sono tenute in preparazione della stagione estiva, si è stabilito di intensificare ulteriormente i servizi di controllo e vigilanza del territorio con particolare riguardo al litorale pescarese e alle località turistiche della provincia. Particolare attenzione sarà posta, sia nel comune capoluogo sia in provincia, al contrasto del fenomeno della cosiddetta malamovida, dell’abusivismo commerciale, della violazione delle misure inerenti la sicurezza sul lavoro e giuslavoristiche, dell’uso di sostanze stupefacenti con controlli mirati anche nelle stazioni ferroviarie, nell'aeroporto di Pescara nonché sulle principali arterie stradali e autostradali per garantire il rispetto del codice della strada. Intensificati anche i controlli nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e, da parte del personale della capitaneria di porto, sia a terra che a mare nell’ambito dell’operazione Mare sicuro.

Rafforzato infine il presidio dei vigili del fuoco e degli altri enti interessati al fine di assicurare una pronta ed efficace risposta in caso di incendi boschivi di interfaccia e non. Il prefetto Di Vincenzo ha colto l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine e tutte le componenti del sistema sicurezza presenti al comitato per il lavoro sin qui svolto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando l’attenzione sulla necessità di proseguire, con la massima attenzione, nelle attività di prevenzione e contrasto delle varie forme di illegalità che possono interessare questo territorio.