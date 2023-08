Anche la polizia locale aumenta i controlli per Ferragosto: tanti i posti di blocco in città

Posti di blocco della polizia locale nei caldi giorni che anticipano il Ferragosto. Come tutte le forze dell'ordine, anche la polizia locale in questi giorni è impegnata sul campo e a sottolinearlo con soddisfazione è il sindaco Carlo Masci.

“I nostri agenti – scrive - controllano il territorio ogni giorno per consentirci di vivere in tranquillità, ancor di più in questo periodo feriale”.

Nella mattina di domenica 13 agosto diverse le pattuglie impegnate soprattutto nelle zone più periferiche della città con posti di blocco presenti in via Caduti per Servizio, via Tirino, via Fosso Cavone, in altre aree del quartiere Fontanelle, a Villa Del Fuoco e a San Donato.

“La presenza degli agenti su strada, soprattutto nelle aree dove i fenomeni di criminalità sono più frequenti, costituisce un deterrente efficace nei confronti di chi intende commettere azioni illecite – aggiunge Masci -. Per questo i nuclei di prevenzione e repressione, in particolare quelli che agiscono in incognito in attività più specialistiche, sono costantemente impegnati a effettuare verifiche sulle situazioni a rischio, anche se senza divisa non sono sempre individuabili”.

“Non dobbiamo mai dimenticare che Pescara, pur avendo circa 120mila abitanti, ospita e dà servizi mediamente a 300mila persone al giorno – conclude il sindaco -, sulla nostra città gravitano molte più persone di noi che qui abbiamo la residenza”.