Chiuso il contenzioso Arca, il Comune di Spoltore riceve 700mila euro da Adriatica

Il Comune di Spoltore, martedì 12 marzo, ha firmato la convenzione con Adriatica spa che finalmente chiude il contenzioso Arca.

L'ente comunale ha incassato da Adriatica 700mila euro, e ulteriori 260mila a garanzia delle opere che il privato realizzerà per conto del Comune.

Previsti un parcheggio e una piazza, che saranno ceduti gratuitamente al Comune e diverranno il cuore del quartiere.

L’accordo, firmato alla presenza del notaio Michele Albergo, prevede nel dettaglio che la mancata realizzazione del campo sportivo, inizialmente prevista, sia compensata dalla liquidazione in favore dell’amministrazione comunale dell’intero importo necessario alla sua realizzazione, integrata con la cessione di un'area di 10.490 metri quadrati (nel precedente accordo erano previsti solo 3171 mq) che diventa appunto pubblica e dove si immagina una destinazione verde e ricreativa. Obiettivo dell'amministrazione, spiega il sindaco Chiara Trulli, è realizzare in quell'area un impianto polivalente per lo sport e il tempo libero, che includa anche aree discipline meno diffuse e percorsi vita.