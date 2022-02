Centinaia di contagi da Covid nelle carceri abruzzesi, 46 a Pescara: l'allarme del sindacato Uilpa

Centinaia di contagi da Covid-19 nelle carceri abruzzesi di cui 46 nella casa circondariale San Donato di Pescara.

E la situazione «drammatica» segnalata dal sindacato Uilpa come riferisce l'Adnkronos che denuncian «turni fino a 15 ore per i poliziotti penitenziari».

«I dati Covid del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelli in nostro possesso», dice, all'Adnkronos, Ruggero Di Giovanni, segretario generale regionale UilPa, sono impietosi».

Poi Di Giovanni fornisce i numeri: «Ad Avezzano sono 35 su 57 i positivi, mentre 16 su 37 sarebbero i poliziotti infetti, ma sono solo 18 quelli in servizio. Personale costretto quindi a turni massacranti. E c'è chi è stato minacciato e per poco non veniva aggredito da qualche detenuto imbestialito dalla situazione venutasi a creare. Nel carcere di massima sicurezza di Lanciano ci sono 45 detenuti con coronavirus; a Pescara sono 46. Il dato è mutevole perché, ad esempio, a Lanciano, stanno facendo altri tamponi e potrebbero quindi aumentare. Lo stesso vale per gli altri istituti».

Nel penitenziario di Teramo si è arrivati, ieri sera (lunedì 31 gennaio), a 102 positivi tra i detenuti e 12 tra gli agenti. Qui nei giorni scorsi c'è stata anche una sorta di rivolta, con decine di reclusi che hanno distrutto le plafoniere del corridoio, telecamere, vetrate, il tavolo da ping pong e biliardino della quarta sezione sud a seguito dell'applicazione nei loro confronti, della quarantena.

«Il problema», conclude Di Giovanni all'Adnkronos, «è lo stato di totale abbandono delle carceri in regione. L'amministrazione penitenziaria si trincera dietro il fatto che siamo in sofferenza in tutta Italia e ci lascia soli a gestire l'ingestibile... Turni che arrivano "normalmente" a 12 ore in questo periodo, con la carenza rafforzata dal Covid, gli agenti restano al lavoro anche 15 ore al giorno. La media dei poliziotti contagiati è, per fortuna, vicina al 5% nei vari istituti grazie al fatto che quasi tutti hanno già avuto la terza dose, ma questa percentuale fa la differenza nella gestione del servizio».