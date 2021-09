Calano ancora i contagi in Abruzzo, i dati della fondazione Gimbe: "Nell'ultima settimana -27,6%"

Si conferma in calo il trend dei contagi da Covid in Abruzzo. Lo ha confermato la Fondazione Gimbe che dall'inizio della pandemia monitora l'andamento dei casi e dei ricoveri nel nostro Paese. Nell'ultima settimana, dal 22 al 28 settembre, in Abruzzo i casi sono scesi del 27,6% rispetto alla settimana precedente. Migliorano anche i casi ogni centomila abitanti, ora pari a 142.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti positivi. Sul fronte della vaccinazione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 72,4% (media Italia 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,9% (media Italia 4,7%) solo con prima dose; la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 10,2% (media Italia 9,9%). Ricordiamo che il Governo, dopo l'ultimo report del Cts, ha allentato alcune misure restrittive in particolare per la capienza di cinema, teatri, impianti sportivi al chiuso e all'aperto e locali.