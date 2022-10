Consegnati i nuovi "orti d'oro" agli over 65 dell'associazione Allegrino

Torna anche quest'anno l'appuntamento con gli orti sociali dell'associazione Allegrino Odv, con la consegna in locazione gratuita, per un anno, degli appezzamenti di terreno dove gli assegnatari potranno coltivare frutta e verdura.

Nella prima zona sono stati consegnati a 38 over 65, nella seconda l’assegnazione ha riguardato 11 persone della terza e quarta età come spiega la presidente Antonella Allegrino:

"Alcuni si dedicano alla coltivazione degli orti da tempo, mentre altri sono alla prima assegnazione ma potranno contare sui consigli e le conoscenze dei primi perché l’obiettivo dell’attività è anche di contrastare condizioni di solitudine attraverso la nascita e il consolidamento di rapporti di amicizia. La cura di un orto è una vera terapia che promuove positività e benessere: gli over 65 possono stare all’aria aperta, stimolare i sensi e fare attività fisica. Preparano il terreno, piantano i semi, coltivano con passione e attenzione ortaggi e verdure, li raccolgono e li cucinano in famiglia. Sono orgogliosi dei frutti del proprio lavoro e questo fattore aumenta anche l’autostima. È un’attività di grande rilevanza in una città come Pescara che conta una popolazione di più di 31mila over 65”.

La cerimonia si è tenuta questa mattina ed agli assegnatari è stata consegnata anche una bustina di semi da piantare alla graditissima presenza di Assunta Di Bucchianico, vedova di Domenico Allegrino, la cui figura dedita alla solidarietà ha ispirato e continua ad ispirare le attività dell’associazione.

I nomi degli assegnatari e le zone degli orti sociali:

Via Lagonegro: Nicola Procida, Mariella Gentile, Gioacchino Iaculli, Domenico Bianchi, Leandro Sabatini, Giacomo Barone, Mario Petrongolo, Cheta Palmucci, Mario Gennari, Bruno Catena, Valterio Surricchio.

Via Fosso Cavone: Gino Armentano, Giovanni Rosito, Sergio Di Luzio, Antonio Di Renzo, Dino Cianfaglione, Guido Lops, Carlo Baldassarre, Franco Porrello, Paolo Pacchione, Maria Mirella Sacco, Mario Giannini, Nicolino Di Giacomo, Stefano Di Domizio, Giuseppe Spagnuolo, Giuseppe Curia, Giovanni Carozza, Angelo Perugini, Ettore Donzelli, Vittorio Folchi, Lucio Donato Sablone, Mario Di Giacomo, Mario D’Ettorre, Luigi Spiritoso, Doretta Nadia Di Caprio, Tullio Pirocco, Antonio Capozucco, Carmine Giuliani, Pasquale Cicconetti, Rosa Bruni, Gabriele Di Giacomo, Nowisca Trinchini, Valentino Passarelli, Pietro Fu’, Ennio Cipollone, Marcello Sagazio, Fausto Coppa, Antonio Costanzo e Luigi Sagazio.