Due società di ciclismo consegnano giocattoli ai bambini ricoverati in ospedale [FOTO]

In occasione del Natale, il Team Caprara, società di ciclismo amatoriale di Pescara, e il Team Abruzzo Bike di Teramo, in collaborazione con la sezione pescarese del Centro Sportivo Italiano, hanno donato stamane giochi al reparto di pediatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. Dario Di Lullo, presidente del Team Caprara, e Walter Marcone, patron del Team Abruzzo Bike, con il supporto della Lisciani Giochi, e grazie alla collaborazione dello staff medico di ematologia pediatrica, hanno voluto regalare un momento di gioia ai bambini in difficoltà che, in questi giorni di festa, sono ricoverati. A questi piccoli e ai loro familiari va il pensiero e l’augurio di una pronta guarigione.

Dario Di Lullo esprime "un ringraziamento speciale a tutto lo staff medico e infermieristico che fanno un lavoro complicato e importantissimo. Sono davvero speciali. Abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano quanto di buono fanno per aiutare i bambini e i ragazzi, in difficoltà, a stare meglio. Con una dedizione e un affetto verso i loro piccoli pazienti, che ci ha fatto davvero emozionare. Grazie di cuore al professor Mauro Di Ianni (dirigente dell'unità operativa di ematologia), alla dottoressa Gabriella D’Agostino (coordinatrice infermieristica) e ai dirigenti medici di ematologia Daniela Onofrillo e Gabriele Papalinetti".

Presenti alla cerimonia di consegna anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli e il consigliere comunale Dem Piero Giampietro. "Ci auguriamo", aggiunge Di Lullo, "di aver regalato stamane un momento di gioia a chi lo merita davvero. Crediamo che il Natale debba essere soprattutto questo".

Per Walter Marcone "è sempre emozionante riuscire a regalare un sorriso ai bambini ed alle loro famiglie. Facciamo questo anche con l’ospedale di Teramo ormai da diversi anni, e ogni volta è toccante davvero. Giovedì mattina saremo infatti al reparto pediatria dell’ospedale Mazzini per consegnare giochi anche ai bambini ed ai ragazzi ricoverati a Teramo. Con il nostro staff ci impegniamo molto per cercare di aiutare i bambini in difficoltà e lo sport, che noi pratichiamo e rappresentiamo, deve fare soprattutto questo: dare delle possibilità a tutti, soprattutto bambini e soprattutto i bambini più deboli. Mi unisco ai ringraziamenti di Dario a tutto lo staff medico e infermieristico dell’ospedale di Pescara: oggi sono stati davvero speciali".