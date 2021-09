Consegnate da Poste Italiane altre 3.400 dosi di vaccino Moderna all'ospedale di Pescara

Complessivamente, nella mattinata odierna, sono state consegnate da Sda Express circa 193 mila dosi in tutta Italia

Nella mattinata di oggi 15 settembre Poste Italiane, con il corriere Sda Express Courier, ha consegnato all'ospedale di Pescara circa 3.400 dosi per le vaccinazioni anti Covid del siero Moderna. In Abruzzo ulteriori 3.400 dosi sono state recapitate all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. La scorsa settimana, sempre a Pescara, erano state consegnate altre 8.800 dosi di vaccino Moderna.

Su tutto il territorio nazionale, nella mattinata odierna sono state consegnate da Sda per contro del commissario per l'emergenza sanitaria, 193.100 dosi in collaborazione con esercito, carabinieri, marina militare e aeronautica militare a Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Toscana, Sicilia, Marche e Umbria.