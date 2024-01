Rotto un tratto della condotta idrica in via Musone, niente acqua in un'ampia zona della città

Interruzione dell'erogazione idrica in un'ampia area di Pescara a causa della rottura di un tratto della condotta adduttrice Dn700 Egidi nella mattinata di lunedì 8 dicembre.

Il problema si è verificato in via Musone intorno alle ore 2:20 della scorsa notte.

Come informa l'Aca, l'area della città nella quale i rubinetti sono a secco è quella compresa tra via Tirino, il tracciato ferroviario, il corso del fiume Pescara e il confine con San Giovanni Teatino.

L'Aca ha già attivato il personale tecnico deputato agli interventi per effettuare la riparazione necessaria, che si protrarrà per tutta la giornata odierna, come informano dal Comune. Si prevede quindi il ripristino della normale erogazione tra la nottata odierna e la mattinata di martedì 9 gennaio.