Condizionatori "a sorpresa" nei day hospital di ematologia e oncologia, Blasioli (Pd): "Non so se essere più felice o esterrefatto"

Alla fine sono arrivati anche i condizionatori e di questo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli si dice “esterrefatto”. Solo ieri, martedì 17 luglio, aveva riferito della visita ispettiva fatta nei day hospital ematologico e oncologico e delle operazioni in corso per il montaggio di otto ventilatori che, di fatto, sono stati messi nella sala d'ingresso dove ogni mattina 150 pazienti e i loro accompagnatori attendono per sottoporsi alle cure.

Per l'aria condizionata aveva parlato, a seguito di un incontro avuto con la Asl, della possibilità che l'anno prossimo si sarebbe provveduto e invece, a 24 ore dalla visita ispettiva gli impianti sono arrivati. “Il servizio tecnico della Asl è infatti riuscito a spillare un minimo di potenza dall’impianto per riuscire a soddisfare il fabbisogno energetico dei condizionatori”, fa quindi sapere il consigliere regionale dicendo si non sapere se essere “più felice o esterrefatto. Resta l’amaro in bocca. Perché non farlo prima? Perché attendere l’attenzione mediatica e politica?”, si chiede oggi.

“Attendiamo l’entrata in funzione dei condizionatori e teniamo alta la vigilanza, per fare in modo che, appena completati i lavori alle due cabine elettriche, gli impianti vengano potenziati definitivamente, ma soprattutto - conclude - affinché si liberino celermente i piani dove dovranno essere trasferiti il day hospital oncologico e quello ematologico, per i quali i lavori dovevano iniziare già nel 2021”.