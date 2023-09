Dall'associazione Allegrino un attestato ai ragazzi che hanno concluso il servizio civile universale: "Siamo cresciuti insieme"

Si è concluso con il sorriso il servizio civile universale per i giovani che questo periodo di formazione umana e professionale l'hanno vissuto con il progetto “Ghostbuster” dell'associazione “Domenico Allegrino”.

Emanuela Nazzocco, Pascal Di Felice, Jacopo De Juliis, Giorgia Salvatore e Nicholas Di Lorenzo sono i ragazzi tra i 18 e 29 anni che hanno aderito grazie al bando pubblicato dal dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale promosso dalla presidenza dei ministri, In questi dodici mesi hanno partecipato per un anno alle attività organizzate nel poliambulatorio di via Alento che accoglie centinaia di persone che non riescono a sostenre le cure mediche a causa delle difficili condizioni economiche in cui versano e al “Pronto Eccomi”, la linea di ascolto gratuito rivolta agli over 65. Come riconoscimento per il loro impegno la fondatrice dell'associazione, Antonella Allegrino, ha voluto rilasciare loro un attestato di partecipazione e salutarli insieme ai volontari e gli operatori.

“Nell’anno trascorso insieme ci siamo arricchiti delle vostre esperienze, abbiamo gioito dei progressi che avete fatto e siamo stati coinvolti nelle vostre proposte – dichiara Allegrino –. È sempre uno scambio reciproco che consente a voi e a noi di crescere. Siete stati seguiti nel rispetto del vostro modo di essere, con l’intento di valorizzare le vostre competenze e orientare le scelte future. Ci auguriamo che i valori che abbiamo cercato di trasmettervi, facendovi condividere un’esperienza di accoglienza degli ‘Ultimi,’ possano essere sempre il faro della vostra vita”.

“È stato un anno importante per la nostra crescita umana e professionale – aggiunge Nazzocco –. Ci siamo confrontati con un mondo che conoscevamo solo virtualmente e abbiamo compreso quanto sia importante mettersi in ascolto e recepire i bisogni delle persone più fragili. Sono certa che custodirò nella mente e nel cuore ciò che ho appreso grazie a questa esperienza”.

Gli altri progetti con cui l’Associazione "Domenico Allegrino" ha partecipato ai bandi del Servizio Civile Universale sono "La salute è per tutti" (2018) e "Mente senza fissa dimora"(2019), “Col sorriso e con il cuore” (2020), “Salute e benessere per una longevità attiva” (2021).