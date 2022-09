Concerto di Achille Lauro, le chiusure e le modifiche alla viabilità

Domani sarà il gran giorno del concerto di Achille Lauro, uno degli appuntamenti clou del Festival Dannunziano 2022.

Per lo svolgimento dell’evento il Comune di Pescara, in accordo con la questura, ha adottato le seguenti disposizioni viarie: istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta per il 7 settembre 2022 a partire dalle ore 16 e fino al cessare delle esigenze legate alla manifestazione, ad eccezione dei veicoli a supporto della manifestazione e dei mezzi di polizia e soccorso: in Via Giosuè Carducci, nel tratto compreso tra via Giuseppe Parini e corso Umberto 1; in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Giuseppe Mazzini; in via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e viale Regina Margherita; in viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra via Giuseppe Mazzini e piazza della Rinascita; in piazza delle Rinascita, nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Nicola Fabrizi; in via Nicola Fabrizi, nel tratto compreso tra piazza della Rinascita e via Giuseppe Parini; in tutta via Giuseppe Parini; in corso Umberto I, nei tratti compresi tra corso Vittorio Emanuele II e piazza della Rinascita e tra piazza della Rinascita e piazza Primo Maggio.

Inoltre è prevista l’istituzione del divieto di transito per il 7 settembre 2022, nella fascia oraria compresa tra le 18 e l'una del giorno successivo e comunque fino al cessare delle esigenze legate alla manifestazione, ad eccezione dei veicoli a supporto della manifestazione e dei mezzi di polizia e soccorso: in via Giosuè Carducci, nel tratto compreso tra via Galileo Galilei e corso Umberto I; in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Giuseppe Mazzini; in via Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e viale Regina Margherita; in viale Regina Margherita, nel tratto compreso tra viale Edmondo De Amicis e piazza della Rinascita; in piazza della Rinascita, nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e via Nicola Fabrizi; in via Nicola Fabrizi, nel tratto compreso tra piazza della Rinascita e via Galileo Galilei; in tutta via Giuseppe Parini; in corso Umberto I, nei tratti compresi tra corso Vittorio Emanuele II e piazza della Rinascita e tra piazza della Rinascita e piazza Primo Maggio.