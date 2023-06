Il Comune di Spoltore dona 2 veicoli e un generatore a chi ne bisogno

Il Comune di Spoltore dona due veicoli e un generatore di corrente perché non più idonei alle esigenze funzionali dell’amministrazione.

Oggetto di donazione sono un'automobile di servizio della polizia locale, una Dacia Duster, immatricolata il 17 luglio 2014 con 177.611 km percorsi; un'Ape Piaggio Tm con vasca ribaltabile posteriore, prima immatricolazione 12 marzo 2001; un generatore di corrente mobile Ansaldo.

Questi 3 mezzi saranno assegnati dal responsabile del settore VI-Patrimonio, Ambiente, Cimitero e Provveditorato, su indicazione della giunta comunale, in proprietà a titolo gratuito ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro, secondo le seguenti priorità: istituzioni scolastiche pubbliche o private; associazioni di protezione civile; associazioni di volontariato; enti morali; cooperative operanti nel settore del volontariato; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni culturali; associazioni politiche; associazioni combattentistiche e d’arma.

Il termine per effettuare la richiesta è per le ore 12 del 21 luglio 2023, inviando una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it (allegando la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) o tramite raccomandata A/R o anche a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Spoltore, in via G.Di Marzio 66, consegnando la domanda in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportando all’esterno: ragione sociale e indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per donazione n.3 mezzi di proprietà del Comune di Spoltore. Non aprire”. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link: https://www.comune.spoltore.pe.it/area_letturaNotizia/185414/pagsistema.html

«Siamo contenti di poter regalare una seconda vita a questi mezzi», sottolinea il sindaco Chiara Trulli, «e di poterli mettere a disposizione di chi ha bisogno di utilizzarli».