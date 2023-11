Il Comune cerca ditte per effettuare gli interventi previsti nel piano operativo neve

Un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di ditte da cui attingere per effettuare gli interventi previsti nel piano operativo neve.

È quello che ha pubblicato il Comune di Pescara.

La scadenza per rispondere all'avviso pubblico e manifesta dunque l'interesse è fissata per sabato 25 novembre alle ore 13.

Come si legge nell'avviso pubblico, il piano neve è l'insieme delle attività da adottare, con la massima tempestività, per consentire la continuità della circolazione sulle strade, ossia: lavori di sgombero neve, consistenti nella movimentazione della massa nevosa che ricopre le strade, mediante l’impiego di mezzi in appalto e di risorse, umane e strumentali, proprie dell’ente; lavori di trattamento antighiaccio del fondo stradale, consistenti nello spargimento di adeguate quantità di sale,

mediante appositi veicoli al fine di contrastare la scivolosità e la pericolosità per il transito sia veicolare che pedonale; l’attuazione del piano viene perseguita attraverso interventi su tutta la rete viaria comunale mediante l’utilizzo sia dei mezzi e del personale dell’amministrazione comunale, sia attraverso specifici affidamenti, a imprese che mettono a disposizione esclusiva i rispettivi mezzi attrezzati con lame sgombraneve e cassoni spargisale di capienza variabile

nonché le rispettive unità di personale che dovranno restare reperibili 24 ore su 24 per tutto il periodo e immediatamente attivarsi al verificarsi dell’evento neve e/o ghiaccio.

Tutti i dettagli sono al seguente link: https://www.comune.pescara.it/node/8935