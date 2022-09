Pnrr, al Comune di Manoppello oltre 300mila euro per la digitalizzazione: obiettivo sburocratizzare e agevolare i cittadini

Oltre 300 mila euro da investire per rendere il Comune sempre più digitale attraveso la promozione di progetto di innovazione tecnologici finalizzati a snellire le procedure amministrative e facilare l'accesso ai servizi per i cittadini. A tanto ammonta il finanziamento ottenuto nell'ambito del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Sono cinque i bandi pnrr cui l’Amministrazione ha concorso ottenendo fondi per un totale di 319 mila euro", spiegano entrando nel dettaglio il sindaco Giorgio De Luca e il presidente del consiglio comunale, con delega ai servizi tecnologici Roberto Cavallo. Fondi "che ci permetteranno lavorare in diversi ambiti d’intervento che prevedono l’abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali; l’adozione della piattaforma PagoPa; l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid-Cie; l’adozione dell’App Io e l’implementazione del sito web dell’ente che dovrà essere sempre più accessibile e vicino alle esigenze del cittadino - aggiungono -. Va detto, inoltre, che grazie al Fondo Innovazione 2021, avevamo già avviato il programma di modernizzazione telematica con un primo progetto di diecimila euro”.

“Con questi ulteriori ed importanti finanziamenti pnrr oggi ­– prosegue Cavallo – potremo sostenere ed accompagnare il processo di transizione digitale già in atto presso il nostro Comune con l’obiettivo di erogare sempre servizi online ai nostri cittadini. Si tratta di un processo fondamentale e non più rinviabile che ha visto e vedrà coinvolti anche i dipendenti comunali che ringrazio anticipatamente per l’impegno e la collaborazione”.