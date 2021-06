Anche il Comune di Lettomanoppello aderisce al consiglio nazionale per la transazione digitale

Anche il Comune di Lettomanoppello ha deciso di aderire al consiglio nazionale per la transazione digitale. L'assise, promossa dall'associazione Italian Digital Revolution – Aidr punta al rilancio delle realtà imprenditoriali che sono state duramente colpite dalla pandemia, attraverso l'ecommerce e la digitalizzazione, con la creazione di un portale dedicato ovvero il Marketplace degli italiani (https://aidrec.it/) dove le imprese potranno inserirsi gratuitamente e avere la loro vetrina online.

Il progetto promosso da Aidr, prevede inoltre un percorso di formazione e accompagnamento all’uso degli

strumenti digitali, per supportare le realtà imprenditoriali ed iniziative di diffusione della cultura digitale da stabilire in

sinergia con i Comuni. L'assessore comunale Barbetta, ospite del format format Web di Aidr – Digitale Italia ha spiegato:

“Per i piccoli comuni, la digitalizzazione può rappresentare un’occasione unica per uscire dalla crisi valorizzando le eccellenze e le tipicità. Grazie agli strumenti digitali, come il marketplace, i nostri artigiani hanno la possibilità di avere una vetrina internazionale. Abbiamo aderito al Consiglio Nazionale per la transizione al digitale, promosso da Aidr perché siamo convinti che in questo momento storico i comuni siano chiamati a sostenere i territori, non solo per uscire dalla crisi, ma per non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze delle nostre realtà”.